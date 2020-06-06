"Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatı"na ilişkin yönetmelik, 21 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, “Nesli tehdit ve tehlike altında olan veya nadir bulunan doğal çiçek soğanlarını doğadan izinsiz ve kaçak toplayan veya mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilen kişi veya kuruluşlara 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarında işlem yapılır" hükmü çerçevesinde yeni bir çalışma yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevre Kanununun 24’üncü maddesinin 7’inci fıkrasına göre Tarım ve Orman Bakanlığının tüm taşra teşkilatının Çevre Kanununun 20(k) bendi kapsamında idari yaptırım almaya yetkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olay yeri tespit tutanağının denetim yetkisi olanlar tarafından düzenlenerek imzalanması gerektiği anlatıldı.

Koordineli görev alınması kararı verildi

Açıklamada, zaman ve kaynak israfını önlemek, idari yaptırımların usul ve esas yönünden uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamak üzere "Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatı"na ilişkin yönetmelik kapsamına giren doğadan kaçak toplama vakalarında Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlükleri ile bölge müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerinin koordineli bir şekilde görev alması kararı verildiği belirtildi.

Alınan karara ilişkin, olay yerine en yakın taşra biriminin ivedilikle olay yerine intikal etmesi ve kolluk birimleri ile ortaklaşa yapılması gereken işlemleri tamamlayarak el konulan materyalleri teslim alması hususunda genel müdürlük tarafından il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine talimat verildiği de vurgulandı.