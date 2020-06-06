Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden, kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etme görevini sürdürdüğü belirtildi.

Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP’leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi. https://t.co/pOIvCbr5oW pic.twitter.com/RwnJgQzCdj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020

Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyeti icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen 20 EYP, METİ timlerimizce imha edildi" denildi.