THY’den dış hat seferlerinde yeni planlama
THY, bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, uçuş planlamalarında zorunlu olarak son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirterek, yeni planlamaların en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yayımlandı.
THY tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) June 6, 2020
Değerli Yolcularımızın Dikkatine!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/LPoVp7vYoE
Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."
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