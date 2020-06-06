Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe başladı.

Takip sonrası harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ş.S, Ş.H. ve S.G., evlerinde gözaltına alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 300 altın sikke, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 av bıçağı ve 45 fişek ele geçirildi. Şüpheliler ile adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.