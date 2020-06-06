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Muğla ormanlık yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi.
Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevki'nde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla'nın yanı sıra Antalya, İzmir ve Denizli'den bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozerle müdahale edildi.
Saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Etiketler: Muğla yangın muğla orman yangını muğla haberSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 16:19
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