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Gaziantep'te panelvan tipi araçtan 24 kişi çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin durdurduğu panelvan tipi araçtan 24 kişi çıktı. Polis, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşları araçtan indirerek araç sahibi ve kurallara aykırı davrananlara idari işlem uyguladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Yolda denetim yapan polis ekipleri panelvan tipi bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, aracın ön kısmında 4, kapalı arka kısmında ise yan yana 20 kişinin olduğu görüldü.
Polisin şahısları tek tek sayarak aşağıya indirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Araçtaki 24 kişiye korınavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten, araç sahibine ise kurallara aykırı yolcu taşımaktan idari işlem uygulandı.
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