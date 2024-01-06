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Türkiye
İHA 06.01.2024 10:55

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kuruyemiş dükkanına daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanına daldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından marketin camından içeri daldı.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yabancı uyruklu kadın sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırılırken dükkanda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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