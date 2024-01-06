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Türkiye
AA 06.01.2024 10:37

Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi

Eskişehir'de, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk ve soya gibi bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi.

Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, 2 zanlının piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya gibi bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği belirlendi.

Ambalajlarına sahte ve taklit markalar basarak zeytinyağını piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere ait iki adrese ve bir araca eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 845 litre sahte zeytinyağı, 10 elektronik sigara, 50 elektronik sigara cihazı muhteviyatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şüphelilere 262 bin 477 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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