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Türkiye
AA 30.06.2023 10:22

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı

Trafikte seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Kazada, ağaçları deviren sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Yaka Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde seyreden A.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araçtaki sürücü ile ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı ise yoldan geçen bir başka otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkması, önce saksıdaki çiçeklere ardından bir ağaca çarpması yer aldı.

Kaza anında kaldırımda yürüyen birisi çocuk 2 kişinin de araçtan kaçarak kurtulduğu dikkati çekti.

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
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