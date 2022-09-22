Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir marketin manav reyonuna çarptı.

Yolda yürüyen 2 kadın kaçarak, hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulurken, okula giden bir öğrenci ise araç ile manav tezgahı arasında kalıp savruldu.

Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenci, hastanedeki kontrolünün ardından taburcu edildi.

Kaza anı ve sonrasında panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.