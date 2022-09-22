Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç manava daldı
İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, marketin manav reyonuna çarparak durabildi. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir marketin manav reyonuna çarptı.
Yolda yürüyen 2 kadın kaçarak, hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulurken, okula giden bir öğrenci ise araç ile manav tezgahı arasında kalıp savruldu.
Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenci, hastanedeki kontrolünün ardından taburcu edildi.
Kaza anı ve sonrasında panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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