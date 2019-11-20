Gümüşhane'de define ararken kurutulan Dipsiz Göl için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliğince başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon müze müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa, açığa alındı.

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber