Dipsiz Göl soruşturmasında 2 müdür ve 1 memur açığa alındı20 Kasım 2019 Çarşamba 23:38 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 00:21
Gümüşhane Dipsiz Göl soruşturmasında define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.
Gümüşhane'de define ararken kurutulan Dipsiz Göl için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliğince başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon müze müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa, açığa alındı.
Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber