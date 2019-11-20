Türkiye
Kars'ta 4 katlı binada çatı yangını20 Kasım 2019 Çarşamba 20:53 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 20:59
Kars'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kars'ta akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince tahliye edilen binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber