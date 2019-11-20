Kars'ta akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince tahliye edilen binadaki yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber