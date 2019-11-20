Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzünün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur/güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/qBe6l94Xqs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019

Kaynak: AA