MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı20 Kasım 2019 Çarşamba 19:45 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 19:54
Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzünün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur/güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/qBe6l94Xqs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019
Kaynak: AA