Gün kapsamında her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen tarihi Galata Kulesi ile FSM Köprüsü de mavi renkte aydınlatılarak çocuk haklarına dikkat çekildi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar mavi renge bürünecek tarihi kule ve köprü, İstanbul'un siluetine de ayrı bir güzellik katacak.

Bugün Türkiye ve dünyada da küresel simge olan binalar maviye bürünecek. Parlamentolarda ve medyada çocuklara söz verilecek.

20 Kasım 1959'da BM'de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi üzerine, bugün 1990'dan bu yana Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA