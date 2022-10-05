Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
Yalova'da, zabıtanın rutin denetiminde, dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 12 bin 40 lira ele geçirildi.
Yalova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci S.G'ye (64) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 12 bin 40 lira olduğunu belirledi.
Hakkında tutanak hazırlanan S.G'ye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Yalova
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