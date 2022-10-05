Amasra'da kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atıldı. Çalışmaların ardından ilçe, dördüncü kez bir kruvaziyer ağırladı.

Rusya'dan denize açılan kruvaziyerin ilk rotası İstanbul oldu. Astoria Grande isimli kruvaziyer 796 yolcu ve 427 mürettebatı ile Amasra'ya ulaştı.

Turistler bölgenin tarihî ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde gezdi.

Çekiciler Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Turistler UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini gezmek üzere Karabük'e hareket etti.

Dev geminin sıradaki durakları Sinop ve Trabzon olacak.