Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batıköy Mahallesi karşısında denizde tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen M.A.G, F.K. ve M.U. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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