Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine duvar devrilen kadın öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde üzerine bahçe duvarı devrilen kadın hayatını kaybetti.
Horasanlı Mahallesi'ndeki aile yakınlarını ziyarete giden 25 yaşındaki Pınar İlkinci'nin üzerine sokakta yürüdüğü sırada mısır sılajı depolanan bölümün duvarı yıkıldı.
Yaralanarak sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
İlkinci'nin 11 Eylül'de evlendiği öğrenildi.
Etiketler: Denizli
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