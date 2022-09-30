Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.
Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Osman Alkaya (30), dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
Ağır yaralanan Alkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Etiketler: Kahramanmaraş İş Kazaları
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