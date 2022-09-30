Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu önünde yapılan uygulamada 21 araç ve 48 kişi sorgulandı.

Uygulama sırasında 8 araç sürücüsüne trafikte yüksek sesle müzik dinlemek, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz, 1 kişiye de alkollü araç kullanmaktan toplam 10 bin 739 lira idari ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, uygulamaların devam edeceğini belirtti.