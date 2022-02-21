Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devrilen tırdaki atıklar yola saçıldı
Koceli'de bir tünelde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir tır dolusu atık malzeme yola saçıldı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce uzunluğunda trafik oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde bulunan Korutepe Tüneli içinde meydana geldi.
Geri dönüşüme gidecek atık malzemeleri taşıyan bir tıra, bir otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın kasasında bulunan atık malzemeler yola döküldü. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Atık malzemelerin yolu kaplamasından dolayı Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Yola dökülen atık malzemeler, kepçe yardımıyla bir tıra yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması üzerine trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:53
- 21:51
- 21:44
- 21:34
- 21:56
Sıradaki Haber
Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz