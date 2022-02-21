Kaza, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde bulunan Korutepe Tüneli içinde meydana geldi.

Geri dönüşüme gidecek atık malzemeleri taşıyan bir tıra, bir otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kasasında bulunan atık malzemeler yola döküldü. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Atık malzemelerin yolu kaplamasından dolayı Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Yola dökülen atık malzemeler, kepçe yardımıyla bir tıra yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması üzerine trafik normale döndü.