Devlet desteği Darülaceze nüfusunu azalttı

550 kişi kapasiteli Okmeydanı Darülaceze, 123 yıldır hizmet veriyor. Geçmişte kimsesiz ve bakıma muhtaçların kalmak için sıra beklediği kurumda, şu anda 40 kişilik açık var.

Benzer durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayışdağı Darülaceze Tesisleri için de geçerli. Bin kişi kapasiteli kurumda 750 kişi kalıyor. Bazı kısımları tadilatta olan kurumda müracaatın olması halinde en az 100'e yakın kişi daha kalabilir ancak şu an kurumda kalmak için yeni bir başvuru yok.

Her iki darülacezede de kalmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kurumlar, erkekler için 60 ve kadınlar için 55 yaş üstü olma şartı arıyor. Bakacak kimseleri olmayan, İstanbul'da ikamet edenler kurumlara başvurabiliyor.

"Kendi alanında dünyada örnek bir yer"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, artık insanların yaşlılarına sahip çıktığını söyledi.

Okmeydanı Darülaceze'nin 550 olan kapasitesinin istenilmesi halinde 650'ye bile çıkarılabileceğini ancak şu anda kurumda 510 kişinin kaldığını anlatan Cebeci, şöyle konuştu:

"Burada öyle zamanlar olmuş ki aynı anda 650-750 kişi hatta bin 250 kişi bile kalmış. Şu anda 510 kişiye 450'ye yakın insan hizmet veriyor. Oysa geçmişte bunun 50 kişiyle de idare edildiği olmuş. Bir hemşire herkese sıradan ilaçları dağıtmış. Hasta hastaya bakmaya çalışmış. Şimdi öyle değil. Burası kendi alanında dünyada örnek bir yer. Şu anda Türkiye'de huzurevlerinde para karşılığında bu bakım hizmetleri veriliyor. Oysa biz bu hizmeti ücretsiz sağlıyoruz."

Darülaceze'de 150 civarında yatalak hasta olduğunu söyleyen Cebeci, "Bunlardan tabii son anlarını burada geçirenler var. Burası tedavi merkezi değil ama öyle insanlar buraya geliyor ki, ilk bakışta '3-5 gün yaşamaz' zannedilenler, burada gayet güzel bakılıp kendine geliyor ve adeta tedavi olup evlerine gidenler oluyor. Onun için şu anda ne çok bir boşluk var ne de bekleyen" dedi.

"Yaşlılara evde bakılması devlete daha ucuza mal oluyor"

Hamza Cebeci, kuruma müracaatların azalmasını şöyle açıkladı:

"Devlet, evinde bakılan kişiler için ciddi bir ücret veriyor. Evde engellisine ve hasta yaşlısına bakana ücret ödeniyor. Yaşlılık maaşı veriyor. Hal böyle olunca insanlar, hele de hassasiyeti fazla olanlar, 'Ben annemi, babamı oraya bırakmaktansa bakayım, sevabını alayım' diyor. Yaşlılara evde bakılması devlete daha ucuza mal oluyor. Eğer huzurevine giderse iki asgari ücret verecek. Oysa evinde olursa belki bin 200 liraya mal olacak. O hastanın-yaşlının sorumlusu da öyle olmasını daha arzu ediyor. Hem yaşlısını dışarıya bırakmamış oluyor hem de o evin bereketi oluyor."

Devlete ait 10 kurum var

İstanbul'da Darülaceze kurumlarının dışında 100'e yakın huzurevi bulunduğu hatırlatan Hamza Cebeci, "Devletin de şu anda kendisine ait 10 kurumu var. Devlete ait kurumlarda toplasanız yaklaşık 2 bin kapasite var. Huzurevlerinin tamamında belki de 10 bin civarında insan kalıyor. Oysa 10 binlerce insan evinde bakılıyor. Yaşlıya bakmak, kimsesiz çocuğa sahip çıkmak maneviyatımızdan ve inancımızdan kaynaklanıyor. Biz muhtaç sahibi insana sahip çıkılmasının artısı olduğuna inanan bir toplumuz" dedi.

Kaynak: AA