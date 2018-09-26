Dev su tankı 4 günde nakledildi

Kastamonu Hanönü'de faaliyet gösteren bir maden fabrikasına monte edilecek dev su tankını taşıyan tır, 85 kilometrelik yolu 4 günde gidebildi.
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinden tıra yüklenen 6,5 metre genişliğinde, 7,5 metre yüksekliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 20 ton ağırlığındaki su tankı, 4 gün önce yola çıktı.
Hanönü ilçesine ulaşan su tankı, yola sığmayınca ilçe girişindeki direklerde bulunan MOBESE kameraları söküldü, yol kenarındaki araçlar kaldırıldı.
Nakliye şirketinin yönetim kurulu başkanı Erdal Can, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde hazırlanan tankı karayollarından gerekli izinlerin alınmasının ardından zor şartlar altında 4 günde ilçeye getirebildiklerini söyledi.
Can, su tankının Bağdere Köprüsü'nden geçirilerek bugün fabrikaya teslim edileceğini belirtti.
Kaynak: AA