Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de önerdiği merkez İstanbul'da yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuştu. Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşunun bir an önce tesis edilmesini önerdi, merkezinin İstanbul olmasını teklif etti.

Bu teklifinin ardından gözler o merkeze çevrildi.

İstanbul'a dünyanın en büyük gençlik merkezi kuruluyor

2017'de yapımına başlanan merkez, Bakırköy'de yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Habitat arasında 2017'de bir protokol imzalandı. Anlaşmayla "Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği" kuruldu. Uluslararası Gençlik Merkezi'nin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Bakırköy'de yükselen merkez 33 bin metrekarelik alana yapılıyor

Merkez, 33 bin metrekarelik bir alana yapılıyor. İçerisinde otopark, konferans salonu, çok amaçlı spor ve toplantı salonu, kütüphane, atölye ve derslikler yer alacak. Merkez yılda 5 bin gence, yarı zamanlı iş imkanı sunarken ilk etapta 500 gence uluslararası kuruluşlarda staj yapma imkanı da verilecek.

Gençlerin vizyon kazanması yönünde de adımlar atılıyor. Yurt dışından yabancı diplomatlar, siyasetçiler, bakanlar ve liderler Türkiye'deki gençlerle buluşacak.

Gençlik Merkezi, uluslararası gençlik organizasyonları için iletişim merkezi fonksiyonu taşıyacak. Farklı ülkelerden gençler yıl boyu bir çok projede görev alacak.

Kaynak: TRT Haber