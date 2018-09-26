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Türk Hava Yollarının yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY için üretilen Boeing 737-800 NG simülatörünün sertifikasyonun tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alındığını açıkladı.

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Türk Hava Yollarının yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını duyurdu.

Ekşi, Türk sivil uçuş simülatörünün üretim süreci hakkında sosyal medya sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından THY için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan 'Boeing 737-800 NG' simülatörü, EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli uçuş simülatörü, THY
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