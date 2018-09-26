Suriyeli küçük Halime okullu oldu

Babası ile çöpten karton toplarken kağıt toplama aracının üzerinde eline aldığı boyama kitabını karaladığı sırada çekilen video ile tanınan Halime için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün bazı basın yayın organlarında "Atık kağıt toplayan küçük kızın kitap aşkı" başlığı ile yer alan haberler üzerine, Bakan Selçuk'un talimatı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Araştırma sonucunda çocuğun anne babasına hızlıca ulaşan Bakanlık yetkilileri, baba ile yapılan görüşme sonrasında, çocuğun okula başlaması konusunda veliyi ikna etti. Öğrencinin okula başlaması sağlanırken, eğitim ihtiyaçlarının da ilgili müdürlüklerce karşılanacağı veliye iletildi.

Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime'nin tüm okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi.

Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

“Çocuğum okula kaydolduğu için mutluyum"

Kızının okula başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten baba Abdülrezzak Cuma da, “Çocuklarımın okula gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar okula gidemediği için üzülüyordum. Ama bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum. En azından yarın kendi hayatını kurtarır sonra bizi de kurtarır. Önceleri çocuklarım okula gitmek istemedi. Sonra ben onları 'Siz okula gitmezseniz beni hapse atarlar' dedim. Şimdi Halime okullu oldu, sırada 10 yaşındaki diğer kardeşi var. Çocuğum okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim" şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün okula başlayan Suriyeli Halime'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz, söz konusu çocuğumuza ve ailesine ulaşmış, aile ve çocuğumuzla ikamet adresinde görüşmüştür. Ailede, 7 çocuk olduğu, 4 aylık bebeklerinin kimliğinin olmadığı, 2007 doğumlu olan kız çocuğumuzun da kimlikte 2017 doğumlu olarak kayıt edildiği ve bu nedenle okul kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

Aileye, çocuklarımızın kimlik alma ve hatalı bilgi güncelleme işlemleri için rehberlik edilecektir. Eğitim çağında olan çocuklarımızın da okul kaydının yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, aileye sosyal ve ekonomik destek sağlanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ailenin ve çocuklarının bundan sonraki süreci de İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilecektir."

Kaynak: DHA