Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde.

Dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci.

Gövde hacmi ile Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.

Dev proje bugün açılıyor

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 19 Mayıs 2020'de ilk türbinin devreye alınmasıyla enerji üretimine başladı. Diğer 5 ünite ise 2020'de tamamlanıp tam kapasite üretime geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle dev projenin açılışı bugün gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Şimdiye kadar üretilen 3,7 milyar kilovatsaat enerji kullanıldı. Ekonomiye 2,6 milyar lira katkı sağladı.

Ekonomiye 3 milyar lira katkı sağlayacak

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Hakikaten çok büyük bir yatırım. Hem bölge insanına hem de enerji açısından ülkemize çok ciddi bir katkı sağlayacak. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımızın balıkçılık konusunda çok ciddi anlamda bir atılım gerçekleştireceğine inanıyorum."

Baraj, üreteceği 4,12 milyar kilovatsaat enerji ile ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar lira katkı sağlayacak.