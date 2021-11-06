FETÖ'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve VoIP hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/belge bulunanlara ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan 9 şüpheliye yönelik Van merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı, 2'si ise tutuklandı."