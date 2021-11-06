Milyonlarca yıldır okyanuslarda kilometreler kat eden caretta carettaların nesilleri tehlike altında. Deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı açısından vazgeçilmez bir role sahip olan kaplumbağaların yumurtladığı noktalardan biri de Antalya.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Antalya sahillerinin, her yıl binlerce caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğu önemli üreme noktalarından biri olduğunu söyledi.

"Denizanalarının istilasından körfezi koruyor"

Caretta carettaların Antalya Körfezi'nin bekçileri olduğunu belirten Prof. Dr. Jale Korun, “Caretta carettalar, Kızıldeniz üzerinden göç eden denizanalarının istilasından körfezi koruyor. Denizanalarıyla beslenen baskın bir tür denizimizde olmasaydı, aynı balon balığında yaşanan istila gibi denizanaları da denizimizi istila ederdi" dedi.

Antalya sahillerinde üreyen ve çoğalan iki tür deniz kaplumbağası olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Korun, "Caretta carettalar etçil, yeşil deniz kaplumbağası ise otçuldur. Deniz bitkileriyle beslenir, caretta carettalara göre sırt deseni ve renkleri farklıdır" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"İki tür denizanası körfeze giriyor"

Göç yolundan kaçarak körfeze giren iki tür denizanası olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Korun, "Beyaz denizanası ile ters yüz denizanası en çok rastlanan Kızıldeniz göçmeni denizanaları. Fakat bekçiler onları bulup yiyor ve çoğalmalarını engelliyor" diye konuştu.

Balon balıkları neden çoğaldı?

Balon balığı istilasının nedenleri konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Jale Korun, şöyle konuştu:

“Önce şunu kendimize sormalıyız. Kızıldeniz'den gelen bir balık türü Antalya Körfezi'ni nasıl olur da işgal eder. Neden Kızıldeniz'de bu kadar çoğalamadı da Antalya'da her yerdeler. Bunun nedeni, orada balon balığıyla beslenen farklı baskın türlerin yaşıyor olması. Burada ise yok. Kendi hegemonyasını kurdu ve hızla çoğaldı. İşte caretta carettalar da olmasaydı denizanaları aynı şekilde denizimizi işgal edecekti. Özellikle Kızıldeniz üzerinden gelip körfezin hemen üzerinden geçen akıntı yolunu takip eden denizanaları, sık sık körfeze kaçıyor. Kaçanlar da çoğalamadan avlanıyor."