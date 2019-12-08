Türkiye
Dev kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti08 Aralık 2019 Pazar 10:02 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 10:03
Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı "CMA CGM Congo" adlı gemi İstanbul Boğazından geçti.
Liberya bayraklı "CMA CGM Congo" adlı gemi Ambarlı Limanı'nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya’nın Köstence Limanına gitmek üzere İstanbul Boğazına girdi.
300 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkör eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru açıldı. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.
Kaynak: İHA
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