Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtardı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dereye düşerek yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de arkadaşlarıyla 4 metre yüksekliğindeki set duvar üzerinde oturan Faruk Turan, dengesini kaybedip dereye düştü.
Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Turan'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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