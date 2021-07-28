Kaza saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri mevkii Hikmet Çeri Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Bülent Turhan'ın kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aynı istikamette seyir halinde olan Nazım Toker'in kullandığı otobüse arkadan çarptı.

Sefere çıkması planlanan otobüsün arıza yapması nedeniyle, tamir için yola çıktığı ve dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlediği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü yaralandı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda Jandarma, Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kamyonda tek olduğu öğrenilen sürücü Bülent Turhan ayağından hafif yaralı olarak kamyondan çıkarıldı.

Turhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Hikmet Çeri Viyadüğü Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.