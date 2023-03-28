Depremin büyük yıkıma yol açtığı bölgelerden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden depremzede vatandaşların barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanırken, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Şube Müdürleri ve depremzede vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Muammer Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yaşar, deprem bölgelerinden gelen vatandaşları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diilyorum. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede kardeşlerimizle iftarda bir araya geldik. Biz, onları misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada yaşayan hemşerilerimizle, sizlerin her zaman yanınızdayız" dedi.