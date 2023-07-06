Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 5 ay geçti.

Önce çadırlar yetişti yardıma, ardından konteyner kentler. 161 bin 617 konteyner ev,, 416 bin 598 afetzedenin yuvası oldu.

37 bin köy evi inşa ediliyor

Sonrasındaysa köy evleri için temeller atıldı. 37 bin köy evinin inşasına başlandı.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk 45 günde 20, şimdiye kadar ise 100'e yakın köy evi teslim edildi.

Asrın felaketinin ardından en fazla köy evinin inşa edildiği nokta Kahramanmaraş. Türkoğlu ilçesindeki Özbek Mahallesi'nde köy evlerinin bir kısmı ilk 40 günde tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. Bu konutlar 90 metrekare ve 130 metrekare olarak inşa edildi.

İlk hedef 319 bin kalıcı konut

Kalıcı konutlar için ise ilk hedef 319 bin yapının inşası. Yapımı tamamlanan konutların ekim ayından itibaren teslimatına başlanacak.

Amaç, depremzedeleri ilk bir sene içinde 319 bin deprem konutuna yerleştirmek.

Deprem felaketinde 4 bin 900 binanın ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılacak olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de inşaatına başlanan 17 blokluk afet konutlarında sona yaklaşılıyor. Sadece 26 gün sonra 17 blokluk bu bölgede betonarme işlemleri tamamlanmış olacak.

Hastane temelleri atıldı

Sağlık hizmeti için de hastanelerin temeli atıldı. Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi depremden yalnızca 2 ay sonra tamamlanıp hizmete başladı.

Antakya ve İskenderun'da ise çalışmalar devam ediyor.

İskenderun acil durum hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı, hastane bitince 200 yataklı olacak, 850 sağlık personeli çalışacak, 33 poliklinikte ise hizmet verilecek.

İş yerleri de unutulmadı: Adıyaman'da 9 çarşı kuruldu

Afet bölgesindeki kullanılamaz hale gelen iş yerleri için de harekete geçildi.

Bu kapsamda Adıyaman'da da kent merkezine 9 çarşı kuruldu.

O çarşılardan biri de Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bu çarşı. Her biri 25 metrekare olan 86 dükkanda esnaf yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.