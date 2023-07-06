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Türkiye
İHA 06.07.2023 14:45

İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da fabrika yangını
[Fotograf: İHA]

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