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Türkiye
TRT Haber 06.07.2023 14:27

Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon

İstanbul'da Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK terör örgütüne ait dökümanların hepsine el konuldu.

Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda,  Esenyurt HDP ilçe binası içerisinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

Esenyurt ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi.

İlçe binasında yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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