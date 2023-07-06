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Türkiye
TRT Haber 06.07.2023 14:10

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 150 bin kutu ele geçirildi

İstanbul'da sahte ilaç üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan 150 bin kutu sahte ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı..

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 150 bin kutu ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Sahte kanser, diyabet ve depresyon ilaçları ürettiler. Orijinal kutularını birebir taklit ettiler. Ancak polisten kaçamadılar..

İstanbul mali şube ekipleri, sahte ilaç şebekesine yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmaların ardından 15 ayrı noktada operasyon gerçekleştirildi. O adreslerden biri de Esenyurt'taydı.

2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda piyasa değeri 20 milyon lira olan 150 bin kutu sahte ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilaç kutularındaki karekodları, orijinalleriyle birebir taklit ettikleri belirlendi.
İlaçların illegal yollarla yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürüleceği tespit edildi.
 

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