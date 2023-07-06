Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.07.2023 12:56

Ankara'da tefecilere 'Yosun' operasyonu: 17 gözaltı

Başkentte yüksek faizle para verip, ödeme yapamayanlardan tehdit ve şantajla tahsilat yaptıkları belirlenen suç örgütü üyesi 17 şüpheli gözaltına alındı. "Yosun" adı verilen operasyonda çok sayıda çek senet ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Ankara'da tefecilere 'Yosun' operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölbaşı ilçesinde "tefecilik" faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin, meşru zeminde iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv ve emlak sektöründe faaliyetlerinin bulunduğu, bazı kişilerden zorla çek ve senet aldıkları, bölge arazisinin değerli olması sebebiyle aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin yüksek faiz karşılığı verdikleri parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine gittikleri mağdurları baskı altına aldıkları, sözde "kredi başvuru merkezi" adı altında bankalara girmelerini engelledikleri mağdurları kendi istedikleri şekilde yönlendirdikleri tespit edildi.

25 milyon lira haksız kazanç elde ettiler

Şüphelilerin bu yöntemle 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüphelilere ait 17 ikamet adresi ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 58 senet, 7 para alışverişlerinin tutulduğu doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ETİKETLER
Ankara Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Denizli'de ormanlara girişler 3 ay yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:31
Yunanistan'da sadece haziran ayında 57 geri itme vakası
13:26
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
13:23
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, NATO zirvesine katılacak
13:22
Hizbullah: İsrail, sınırdaki Lübnan köyünün tamamını işgal etti
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
13:21
Dünyanın en büyük 722 şirketi, üst üste 2 yıl 1 trilyon doların üzerinde "aşırı kar" elde etti
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ