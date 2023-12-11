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Türkiye
İHA 11.12.2023 09:58

Depremler Hatay'daki tarihi Trajan Su Kemeri'ni yok etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan devasa taşlarla yapılan Trajan Su Kemeri'ni yok etti.

Depremler Hatay'daki tarihi Trajan Su Kemeri'ni yok etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmış, birçok tarihi yapı zarar görmüştü.

Trajan Su Kemerleri'nin Esenbulak Mahallesi mevkiindeki kısmı depremde tamamen yıkıldı. Yıkılan tarihi su kemerinden kopan devasa kayalar görenlerin dikkatini çekiyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Su kemeri, 2’nci yüzyıl Roma dönemine ait bir yapıydı. 13.’üncü Roma İmparatoru Trajan tarafından yapılan su kemeri, kentte su getirmek amacıyla yapılmıştı. 6 Şubat depremleri, devasa taşlarla yapılan Trajan Su Kemeri'ni yok etti. Su kemerinden geriye bazı büyük kaya parçaları kaldı.

“Yukarıda küçük bir su kemeri kaldı ama o da depremde yıkıldı”

Su kemerinin çok eskiden kalma bir yapı olduğuna dikkat çeken Naim Altındağ, Osmanlı’dan daha eskiye dayandığını belirterek “Bu su kemeri vasıtasıyla Antakya’ya su aktarılıyordu. Depremde su kemerinin bir kısmı yıkıldı. Daha öncede orada bir köprü vardı. Köprü bundan 15 ila 20 yıl önce kar yağdığında yıkıldı. Geriye yukarıda küçük bir su kemeri kaldı. O da depremde yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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