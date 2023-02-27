Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmenin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.