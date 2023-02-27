Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı altında depreme yakalananların panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise kameralara yansıdı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmenin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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