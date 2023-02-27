Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, gazetecilere, 6 Şubat'tan beri umutla beklediklerini ancak kızlarına ait bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Damadı ve kızının Rönesans Rezidans'ın 6. katında 104 numaralı dairede yaşadıklarını ifade eden Kerzi, şunları söyledi:

"Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. Umudumuz bitti. Ne diyeyim başka... Orada yaşıyorlardı. Damadım Üsteğmen Miraç İlhan görevi icabı orada bulunuyordu. Damadımın cenazesi bulundu, en azından kızımın da cenazesini bulalım yeter. Başka bir şey istemiyorum. Damadımın cenazesi DNA testinden çıktı. Dün geldi haberi. Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak. Ben de bu akşam oraya gitmeyi düşünüyorum. İlk günden beri hastaneleri, her yeri aradık ama bulamadık. Benim kızım her şeyden korkuyordu. O site araştırmış, güvenli diye oradan tutmuş. Bilemezdik böyle olacağını. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın."

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"Daha 8 aylık evlilerdi"

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan baba Kerzi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Perişan durumdayız. En azından bir dikili bir taşı olsun, onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur. Keşke Allah benim canımı alaydı da onlar yaşasaydı. Daha yeni evlilerdi. 8 aylık... Hayalleri vardı ama olmadı. Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Depremden bir hafta önce geldi. Bilemezsin böyle olabileceğini, bilseydik ikisini de alıp gelirdik. Severek evlenmişlerdi."