Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde depremzedelere ulaşım ücretsiz olacak
[AA (Arşiv)]
Kırklareli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden kente giden afetzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.
Depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz gerçekleştirebilmeleri için yeni uygulama hayata geçirildi.
Depremzedelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için sosyal kart verilecek
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Depremzedeler sosyal kartı Zabıta Müdürlüğü ulaşım biriminden temin edebilecekler. Bu kart ile ayda 120 biniş imkanı sağlanacak. Burası sizin eviniz. Kırklareli halkı sizin ailenizdir."
Etiketler: Deprem Kırklareli Ulaşım
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