Depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz gerçekleştirebilmeleri için yeni uygulama hayata geçirildi.

Depremzedelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için sosyal kart verilecek

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Depremzedeler sosyal kartı Zabıta Müdürlüğü ulaşım biriminden temin edebilecekler. Bu kart ile ayda 120 biniş imkanı sağlanacak. Burası sizin eviniz. Kırklareli halkı sizin ailenizdir."