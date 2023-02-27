Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a çamur yağdı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu.
Kentte belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınımından dolayı çamurlu yağış oluştu.
Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.
Fikret Çelik, Bahçelievler'de evinin önünde park halindeki aracını sabah çamurla kaplı gördü, etraftaki birçok aracın da aynı şekilde olduğunu söyledi.
Etiketler: İstanbul Sağanak Toz Taşınımı
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