Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine etkisini değerlendirdi.

Depremde Gölbaşı'nın yüzde 71'inin hasar gördüğüne dikkati çeken Yıldırım, ilçe merkezinde 286, köylerle toplam 409 can kaybı olduğunu, yaklaşık 400 de yaralı bulunduğunu belirtti.

İlçenin güneyinde hasar yüzde 10 iken, kuzeyinde bu oranın yüzde 90 olduğunu kaydeden Yıldırım, "Altyapımız çok kötü durumda. Fay, zikzak çizerek ilerlemiş. Yani bir çarşaf örtüsü silkelenir gibi silkelemiş. İlçe olarak tam fay üzerindeyiz. Onun için hasarımız fazla." dedi.

Yıldırım, ilçede depremle ilgili çalışmaların koordinasyonunun Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"El birliğiyle ilçemizi tekrar ayağa kaldırmayı umut ediyoruz"

İlçede yardım sağlayan kurumlara değinen Yıldırım, "Tokat Belediyemiz burada görevli. Altınordu, Mersin Büyükşehir, Adana Büyükşehir, Esenler belediyelerimizin ekipleri burada. İller Bankası burada. Sağ olsun Tevfik başkanımız zaten hemşehrimiz. O da çok yardımda bulunuyor. Böyle cansiparane şekilde bütün belediyeler el birliğiyle inşallah ilçemizi tekrar ayağa kaldırmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Acil olarak temiz su tankına ihtiyaç duyduklarının altını çizen Yıldırım, "Su tanklarını 500 litrelik, bir tonluk şekilde hanelere dağıtmak istiyoruz. İçme suyumuz uzun süre olmayacak. Çünkü kaynaklar birbirine karıştı. Hijyen malzemesine de biraz ihtiyacımız var. Uzun vadede gıda, kuru gıda, bakliyata ihtiyacımız olacak." ifadesini kullandı.

Yıldırım, ilçedeki çalışmaların bir yıl süreceğini tahmin ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yöre insanı başka yerlerde çok uzun süre kalmayacaktır. Dönecek herkes. Tabii barınma sorununu halledebilirsek. Bu yaşama biraz da alışacağız. Önce kabulleneceğiz. Maalesef böyle bir durum yaşandı. Bunu bir an önce kabullenip, bundan sonra yaşamımızı buna göre dizayn edeceğiz. İnşallah bu sokaklarda tekrar selamlaşırız, merhabalaşırız, ayakkabımızı boyatırız, çay ocaklarında sohbet ederiz. İnşallah güzel günler de gelir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Gölbaşı için 2 bin konut planlıyor. Onun da yerleri belirlendi. Sayın Bakanımız gelmişti, birlikte istişare ettik şehrin dinamikleriyle. Yavaş yavaş yaralarımız saracağız."