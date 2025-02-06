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Türkiye
AA 06.02.2025 11:30

Depremde hayatını yitirenler için 1600 kilometre pedal çevirecek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol gidecek.

Depremde hayatını yitirenler için 1600 kilometre pedal çevirecek

Dörtyol Şampiyon Bisiklet Topluluğu üyesi 32 yaşındaki Önal, afette yaşamını yitirenleri pedal çevirerek anmaya karar verdi.

Önal, yolculuğunu başlatacağı Dörtyol Belediyesi önünde gazetecilere, daha önce uzun süren yolculuklara çıktığını ancak bu turun kendisi için daha kıymetli olduğunu söyledi.

10 günde tamamlamayı hedefliyor

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'e gideceğini belirten Önal, turu Hatay'da sonlandıracağını ifade etti.

Önal, bisikletiyle 1600 kilometre katedeceği etkinliği 10 günde tamamlamayı hedeflediğini anlattı.

Konuşmanın ardından yola çıkan Önal'ı uğurlayanlar arasında, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da yer aldı.

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