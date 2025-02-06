Parçalı Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2025 11:14

Depremlerin etkilediği 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği 11 ilde hasar gören 2 bin 200 caminin bakım ve onarımı tamamlandı.

Depremlerin etkilediği 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı

Deprem bölgesinde bulunan 11 bin 48 camiden 3 bin 811'i sarsıntılardan zarar gördü.

Camilerin 354'ü ağır, 342'si orta ve 2 bin 133'ü hafif hasar alırken, 982 cami ise tamamen yıkıldı.

Böylece depremlerin etkilediği Hatay'da 256, Kahramanmaraş'ta 234, Malatya'da 128, Gaziantep'te 147, Adıyaman'da 64, Osmaniye'de 55, Kilis'te 14, Şanlıurfa'da 29, Diyarbakır'da 27, Elazığ'da 28 cami enkaza dönüştü.

İki yılda 11 il ve ilçelerinde orta ve hafif derecede hasar alan 2 bin 200 cami, bakım ve onarımı tamamlanarak yeniden hizmete sunuldu.

Depremlerin etkilediği 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı

Yeni inşa edilen 172 cami ibadete açıldı

Ayrıca deprem bölgesinde hayırseverlerin desteğiyle yeni inşa edilen 172 cami de ibadete açıldı.

İnşa çalışmaları kapsamında 124 caminin proje çalışmaları sürerken, 331 caminin de inşaatına başlandı.

Bu kapsamda Hatay'da 40, Kahramanmaraş'ta 61, Malatya'da 5, Adıyaman'da 9, Osmaniye'de 6, Kilis'te 2, Şanlıurfa'da 11, Elazığ'da 6, Diyarbakır'da 12 ve Gaziantep'te 20 cami inşaatı bitirilerek hizmete sunuldu.

Depremlerin etkilediği 2 bin 200 caminin onarımı tamamlandı

11 ilde hafif hasar alan 356 Kur'an kursunun onarımı tamamlanırken, 20 Kur'an kursu da yeniden inşa edildi.

Deprem bölgesinde yeni inşa edilen 33 Kur'an kursunun yapımı devam ediyor.

ETİKETLER
6 Şubat Asrın Birlikteliği Asrın Felaketi Deprem
Sıradaki Haber
Amatör telsizciler 70 ilde deprem tatbikatı yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Depremde hasar gören kültür varlıkları onarılıyor
12:15
MSB: Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için çalışılacak
11:57
Hollanda'daki kamu cihazlarına DeepSeek yasağı
11:55
Ukrayna: Rus hava üssüne saldırı düzenledik
11:49
'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı
11:47
Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi sigortalı sayısının üstüne çıktı
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
"Asrın felaketi"nde 660 depremzedeyi kurtaran PAK timleri zorlu eğitimden geçiyor
FOTO FOKUS
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
Savaştan kaçarken depremzede olan Suriyeli aile Halep'e döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ