"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Darende ilçesinde, sarsıntının etkisiyle yamaçlardan ayrılan parçalar bölgedeki türbeye zarar verdi.

Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve Horasan erenlerine ait olduğu bilinen türbenin mescit bölümü, yaklaşık 300 metre yukarıdan yuvarlanan kaya parçaları nedeniyle hasara uğradı.

Ziyaretgahın içerisinden geçen kayalar, mescidin duvarları ve çatısını yıkarak kullanılamaz hale getirdi, kabirlerin bulunduğu kısma ise zarar gelmedi.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakini Hanifi Özbey, ikinci depremden sonra dağlardaki kayaların mescide zarar verdiğini anlattı.

Deprem esnasında büyük gürültü duyduklarını aktaran Özbey, "Depremden sonra dağlardan büyük kayalar kopup gelmiş, ziyaretin mescit bölümünü delip geçmiş ama türbe kısmına hiçbir zarar vermemiş." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mahalleli Mehmet Kır da "Çok kar olmasına rağmen çıkıp geldim. Kayaların mescide zarar verdiğini gördüm. Burada akan sular kesilmişti. Sonraki günlerde suların artarak çoğaldığını gördüm." diye konuştu.

Zeliha Kır ise deprem anında duyduğu yüksek ses nedeniyle korktuğunu ve bayıldığını dile getirdi.