Mahmut Karakaplan, depremi Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşadı. İlçedeki pek çok bina yıkıldı ya da ağır hasara uğradı. 55 yaşındaki depremzedenin 10 yıl önce yaptırdığı bina ise ayakta kalmayı başardı.

Karakaplan, "Çok şiddetli deprem oldu ama direklerimiz sağlam ufak tefek duvarlarımızı çatlamalar oldu. Demirlerimizi çok kalın kullandık" diyor.

Depremde binası hasar görmedi

Karakaplan, bina yapımında fazla demir kullandığı için mühendisle tartışmıştı. "İnşaatı ilk yapmaya başladığımızda demirimizin 27 ton gideceğini söylediler. Bu 27 ton yukarı doğru çıkmaya başladı, çıktıkça ben strese girmeye başladım, 40 tona kadar çıktı. Tabii mühendise bu arada çok büyük tepkiler gösterdim sen beni batırmaya mı çalışıyorsun dedim" sözleriyle serzenişlerini dile getirmişti.

Mühendise ve ustaya kızsa da sonrasında rıza gösterdi. İşte bu rıza sonucu şimdi Tut'taki en sağlam binalardan bir tanesi ona ait. Geçmişte kızdığı o usta ve mühendise şimdilerde dua ediyor.

Karakaplan, depremin hemen ardından mühendisi arayıp teşekkür ettiğini söyledi.

Kamera: Nurullah Geylani

Dron: Uğur Bulut