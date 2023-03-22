Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesinde tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında yer alan ve Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen Orhan Bey Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonu tamamlandı.

Caminin açılışı, teravih namazıyla yapılacak.

İlk inşa edildiğinde külliye olarak hizmet veren yapı, Yıldırım, Yeşil, Muradiye ve daha sonra Edirne ile İstanbul'da kurulan devlet müesseselerinin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Üç eyvanlı plan tipinin uygulandığı ilk cami olan yapıyı, 684 yıl önce Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi yaptırdı.

Restorasyon kapsamında yapılan işler

Tarihi mabedin restorasyon çalışmaları kapsamında sıva raspaları sonucunda ortaya çıkan derin çatlaklar ve statik problemler nedeniyle son cemaat bölümünde, güçlendirme projesine uygun olarak çift kat ve tek kat olarak karbon mesh uygulaması yapıldı.

Duvar içinde çürüyen ahşap hatılların yerine paslanmaz çelik malzemeden gergiler yapıldı. Minarenin sonradan eklenen, ağırlığının fazla olması ve malzeme bozulmaları nedeniyle camiye doğru eğilen taş külahı sökülerek özgün halindeki gibi kurşun kaplamalı sivri külah yapıldı. Yapının eskiyen kurşun kaplamaları yenilendi.

Harimin içinde kalem işi olmayan alanlarda badana yapılmış alanlar ile kalem işi süslemeler temizlendi. Tüm pencere doğramaları meşe olarak yeniden yapıldı. Eski fotoğraflarda görülen ancak mevcutta olmayan ahşap şadırvan özgün halindeki şekilde yeniden inşa edildi.