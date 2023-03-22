Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yola düşen kayalar Bitlis-Tatvan kara yolunda ulaşımı aksattı
[Fotograf: DHA]
Bitlis- Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin, çalışmasıyla yol temizlenip, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Bitlis'te etkili olan yağışın ardından öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında dev bir kaya parçası yerinden koptu.
Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bitlis
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